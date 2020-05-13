2020-05-13T07:34:21+03:00
Происшествия

Трое рыбаков пропали без вести в Братском районе

Один из них не вернулся 8 мая, двое других 9 мая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трое рыбаков пропали без вести в Братском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиТрое рыбаков пропали без вести в Братском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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На Братском водохранилище уже несколько дней продолжаются поиски пропавших без вести рыбаков. Один из них - 63-летний братчанин, утром 8 мая отправился из дачного кооператива «Учитель» на рыбалку на надувной резиновой весельной лодке и не вернулся. Позже на берегу нашли его автомобиль, но самого мужчину и его лодку пока найти не удалось.

9 мая около 15 часов пропали двое жителей поселка Калтук. Они также отправились на рыбалку на металлической лодке с подвесным мотором и исчезли в районе залива Малая Када. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии залива, но мужчин не нашли. По предварительной информации, рыбаки были без спасательных жилетов.

- В эти дни на Братском водохранилище из-за переменчивого ветра временами поднимался шторм, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Видимость мог осложнять дождь.. Выходить в такую погоду на воду нельзя. Это опасно для жизни.

Спасатели еще раз напоминают жителям региона, что навигация на водохранилищах будет открыта только 15 мая. Выход на воду до ее начала крайне опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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