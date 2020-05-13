Двое иркутян украли у ребенка электромобиль

13 Май 2020 2020-05-13T07:53:43+03:00

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Момент того, как двое мужчин проникли в подъезд жилого дома на улице Байкальская в Иркутске и украли с лестничной площадки игрушечный автомобиль, оставленный ребенком, попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как преступники вытащили игрушку на улицу, поставили ее в багажник заранее вызванного такси, и как ни в чем не бывало, уехали.

Долго плакать мальчику, который лишился своей любимой машины не пришлось. Полицейские, посмотрев видеозаписи вышли на след похитителей по горячим следам. Ими оказались двое жителей Иркутска в возрасте 33 и 35 лет. Один из них уже попадался сыщикам за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - «Кража». – Задержанные могут отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Сам мальчик уже получил свой электромобиль обратно. А его родители поблагодарили полицейских за оперативную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU