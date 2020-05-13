Главой Ленинского округа Иркутска назначена Наталья Цибанова

13 Май 2020 2020-05-13T09:12:14+03:00

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Новое кадровое назначение в администрации Иркутска. Теперь исполнять обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом будет Наталья Цибанова. Ранее она возглавляла управление ЖКХ комитета.

- 12 мая соответствующий приказ подписал мэр Руслан Болотов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наталья Цибанова родилась в 1973 году в Иркутске. У нее есть высшие образования по специальностям «Журналистика» и «Менеджмент», диплом магистра Московского Технологического Института по «Стратегическому менеджменту»; окончила аспирантуру по экономике. Карьеру Наталья Цибанова начинала в телерадиокомпании, затем работала в сфере маркетинга, стала преподавателем ИрНИТУ. С 2015 года занимается общественными проектами в Благотворительном фонде депутата в Ленинском округе. С 2016 года – помощник депутата Госдумы Алексея Красноштанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU