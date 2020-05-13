Лже-сотрудники пенсионного фонда обманом оформили кредит на сибирячку

13 Май 2020 2020-05-13T09:42:58+03:00

Мошенники взяли в долг на имя женщины 300 тысяч, из них 140 тысяч рублей сразу украли со счета

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- Здравствуйте, это из пенсионного фонда. Вам полагается выплата в 23 тысячи рублей, как человеку, достигшему предпенсионного возраста, - такой звонок с неизвестного номера удивил и обрадовал 55-летнюю жительницу Усолья-Сибирского. Увы, она не заподозрила подвоха, даже не подумала, что это мошенники. - Сообщите пароль от своей банковской карты и коды из смс-сообщений, и деньги поступят на счет.

Женщина назвала все данные аферистам. Те получили доступ в ее личный кабинет в онлайн-банке, оформили кредит на 300 тысяч рублей и из этой суммы сразу перевели себе 140 тысяч рублей. А сибирячка осталась с долгом. Делать нечего - пошла в полицию, только вот правду рассказывать, видимо, постеснялась.

- Женщина сказала, что злоумышленники без ее ведома оформили на ее имя кредит, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области. - Настаивала, что никаких переговоров по телефону с мошенниками не вела, полный номер банковской карты не диктовала и кодов подтверждения из СМС-сообщений не передавала. Однако правоохранители разобрались, как все было.

Полиция вновь предупреждает сибиряков, что нужно быть осторожнее и не называть банковские данные звонящим в надежде на прибыль.

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ИСТОЧНИК KP.RU