Заксобрание формирует предложения по господдержке сельхозпроизводителей Иркутской области

13 Май 2020 2020-05-13T11:24:24+03:00

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Заместитель председателя Заксобрания Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов побывали с рабочей поездкой в Иркутском районе. Это уже третья поездка в территории - депутаты оценивают готовность к весенне-полевым работам и состояние сельскохозяйственных предприятий региона. По итогам они сформируют пакет предложений в региональную программу господдержки сельхозтоваропроизводителей.

Так, парламентарии побывали в ЗАО «Иркутские семена» в деревне Ширяева и ООО «Сибирская Нива» в деревне Ревякино.

- Хозяйства в срок вышли на посевные работы, - сказал Кузьма Алдаров. - Поддержка от министерства сельского хозяйства была получена. Значит, хозяйства могут покупать ГСМ, удобрения и могут проводить необходимые работы. Есть перспективы для развития. Но есть над чем работать. С министерством сельского хозяйства обсудим отдельные предложения по совершенствованию механизма выделения субсидий. Надо людей на селе настраивать на перспективу, на развитие. Они должны понимать, что они получат через год или три, чтобы могли строить планы своего развития.

- Есть много вопросов, в частности, по поддержке молочного скотоводства, по так называемой несвязанной поддержке, - отметил Роман Габов. - Мы видим, что объем финансовой поддержки хозяйств недостаточен. Большая налоговая нагрузка. Все эти вопросы намерены обсудить с профильным министерством.

По словам гендиректора ЗАО «Иркутские семена» Юрия Ширяева, посевная в этом году идет с опережением плана. Предприятие отремонтировало и закупило новые сельхозмашины для посадки зерновых и зернобобовых культур, что позволит посеять в два раза больше зерна по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в этом году намерены закупить 200 голов крупного рогатого скота. По программе господдержки в 2019 году ЗАО получило 4 млн рублей. Вместе с тем, остро стоит проблема с кадрами, хотя предприятие предоставляется жилье – за шесть лет было построено 94 квартиры, работники обеспечиваются питанием.

А гендиректор ООО «Сибирская Нива» Андрей Берг рассказал, что всего в хозяйстве 419 дойных коров, за сутки производится пять тонн молока. Также предприятие самостоятельно обеспечивает себя кормами. В хозяйстве трудоустроено около 100 человек. Субсидию получают только на производство молока. Предприятие не может соблюсти требования для получения господдержки. К примеру, в прошлом году не получено субсидий на 9 млн рублей из-за уменьшения поголовья. А чтобы получить финансирование, необходимо было дополнительно приобрести сто голов.

ИСТОЧНИК KP.RU