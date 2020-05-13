Иркутская область вошла в число регионов России, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений

13 Май 2020 2020-05-13T11:44:34+03:00

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Очередное заседание Депутатского штаба по предотвращению распространения коронавируса состоялось 13 мая в Заксобрании региона. Самыми главными темами стали охранение здоровья старшего поколения и доступность медпомощи.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить здоровье людей старшего поколения, которые находятся в группе риска, – отметил спикер Заксобрания Александр Ведерников. – Кроме того, к нам поступают обращения от муниципалитетов о качестве дорог, потому что это напрямую затрагивает вопрос доступности медицинской помощи».

В Иркутской области показатель заболеваемости составляет 13,7 случаев на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского. Поэтому Приангарье вошло в число 11 субъектов РФ, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений, введенных в связи с пандемией. Это будет проходить в три этапа. Сначала разрешат занятия спортом на улице и прогулки при условии соблюдения дистанции.

Как пояснила и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, необходимо продолжать всем меры предосторожности, поскольку в регионе более 60% зараженных не имеют симптомов, но могут быть переносчиками инфекции.

Вице-спикер Ольга Носенко также спросила, как планируется организовать летний оздоровительный отдых детей. Валентина Вобликова ответила, что пока подготовка идет по плану, но возможно в июне учреждения еще не смогут принять детей. Вице-спикер Лариса Егорова также спросила, откроются ли детские сады, на что получила ответ - только на третьем этапе, но в муниципалитетах рассматривается вопрос об открытии дежурных групп.

Также парламентарии интересовались, выплачены ли медработникам надбавки, установленные президентом. Валентина Вобликова заверила, что до 9 мая в Иркутской области выплаты получили и врачи, и средний медперсонал, и младший.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, в свою очередь, рассказала о работе региональной мобильной группы. В предпраздничные дни волонтеры посетили 82 ветерана Великой Отечественной войны. Им вручили подарки и медикаменты. Ирина Синцова отметила, что ветераны и их семьи ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции, и поскольку это бывает нелегко, предложила рассмотреть возможность оказания психологической помощи таким гражданам. Также, по мнению депутата, необходимы меры поддержки для волонтеров и общественных организаций.

Что касается дорог, то по информации минстроя, чтобы привести в порядок все дороги до 2024 года требуется около 34 млрд рублей. Сегодня ведется работа по самым проблемным - ремонт участка в 15 км дороги «Рудногорск – Хребтовая», а также дороги «Усть-Илимск – Железнодорожный».

ИСТОЧНИК KP.RU