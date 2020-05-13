2020-05-13T11:45:30+03:00
Общество

Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты

"КП" разбирается в основных вопросах о том, как продолжится трудится деятельность
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нерабочие дни в стране завершились.Нерабочие дни в стране завершились.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 12 мая, по объявлению президента России Владимира Путина, период нерабочих дней завершен. Чем отличаются наступившие рабочие дни, пояснили "КП" генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов и руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Итак, по словам экспертов, в каждом регионе власти сами примут решение о продлении нерабочего периода. Об этом сообщает сайт kp.ru. Работодатель при этом должен оповестить сотрудников о начале трудовой деятельности. Если начальство молчит, и появились сомнения, не закрылось ли предприятие совсем, лучше самому прийти на работу и все выяснить. Если же власти региона не позволили открыть бизнес, а он работает, то могут выписать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут
Пьяный водитель из Братска пытался откупиться от полицейского, предложив взятку
Житель Усолья зарезал подругу своей жены
Уехал во Владивосток и исчез: пропавшего 55-летнего иркутянина с татуировкой птицы на руке ищут три дня
Наталья Поклонская рассказала о том, как ее пытались убить
В Свирске начнут реконструировать дорогу
МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской области
67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск
Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области поддержит предприятия Свирска
Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты
Иркутская область вошла в число регионов России, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений
Заксобрание формирует предложения по господдержке сельхозпроизводителей Иркутской области
Лже-сотрудники пенсионного фонда обманом оформили кредит на сибирячку
Главой Ленинского округа Иркутска назначена Наталья Цибанова