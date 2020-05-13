Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты

13 Май 2020 2020-05-13T11:45:30+03:00

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С 12 мая, по объявлению президента России Владимира Путина, период нерабочих дней завершен. Чем отличаются наступившие рабочие дни, пояснили "КП" генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов и руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Итак, по словам экспертов, в каждом регионе власти сами примут решение о продлении нерабочего периода. Об этом сообщает сайт kp.ru. Работодатель при этом должен оповестить сотрудников о начале трудовой деятельности. Если начальство молчит, и появились сомнения, не закрылось ли предприятие совсем, лучше самому прийти на работу и все выяснить. Если же власти региона не позволили открыть бизнес, а он работает, то могут выписать штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU