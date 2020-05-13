2020-05-13T16:05:03+03:00
Общество

67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск

Среди них только 26 жителей Приангарья
Любовь АРБАТСКАЯ
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67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в ИркутскФото: Иван ВИСЛОВ
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Эвакуационные рейсы из-за границы в Россию продолжаются. Так, 15 мая из Китая (Сицзяо) в Иркутск прилетит 67 пассажиров. Среди них только 26 жителей нашего региона, остальные - с разных уголков страны.

- Все прибывающие будут обследованы и размещены в обсерваторах, - отметили в региональном правительстве. - Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут находиться на 14-дневной самоизоляции дома.

Всего с 1 апреля в Приангарье прилетели семь самолетов из Вьетнама и Таиланда, а это 871 человек. Местных из них - 616. В мае пока ожидается только один рейс. Но жители нашего региона возвращаются из-за рубежа и теми самолетами, что прибывают в другие города. Поэтому 52 жителя Иркутской области сейчас находятся в обсерваторах в разных точках страны.

За границей по-прежнему остаются 516 наших земляков в 56 странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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