2020-05-13T13:14:55+03:00
Общество

МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской области

Позаботьтесь о сохранности посадок
Мария КНЯЗЕВА
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МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской областиМЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Заморозки – вечная головная боль дачников. Высаживать или еще подождать – такой вопрос постоянно беспокоит весной сибиряков. Тем более и весна в этом году и теплая, и ранняя. Если вы уже успели посадить что-то на своих дачных участках, постарайтесь защитить семена и всходы от заморозков. О них сообщают сотрудники МЧС России.

«14-15 мая местами по области ожидаются заморозки -1…-6 градусов», - рассказали в ведомстве. «- Они представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Примите соответствующие меры для их сохранности».

Погода в регионе начала меняться уже сегодня, 13 мая, в большинстве районов прошли дожди, где-то грозы, ветер усилился до 15-20 м/с.

Согласно сводке от Иркутского Гидрометцентра, в Иркутске ночью, 14 мая, без осадков, завтра днем пойдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью за окном будет +4…+6, днем +13…+15.

Также в Приангарье сохраняется высокая пожароопасность в лесах. Соблюдайте противопожарный режим, он действует на территории всей области – никакого открытого огня, никаких палов травы и пикников в лесах.

«13-15 мая местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидается высокая - 4 класса - и чрезвычайная – 5 класса - пожароопасность лесов», - отмечают МЧСовцы.

КОНКРЕТНО

О нарушителях правил пожарной безопасности вы можете сообщить по телефону доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.

При обнаружении лесного пожара - прямая линия лесной охраны - 8-800-100-94-00

ИСТОЧНИК KP.RU

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