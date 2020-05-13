Наталья Поклонская рассказала о том, как ее пытались убить

13 Май 2020 2020-05-13T13:55:03+03:00

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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью известному украинскому журналисту Дмитрий Гордону. Сайт kp.ru собрал самые интересные моменты трехчасовой беседы, которая прошла по видео-связи. Так, Дмитрий Гордон спросил Наталью Поклонскую про университет, в который будет поступать ее дочь. Депутат ответила, что решение дочь еще не приняла и рассказала про страшную историю, как девочку пытались убить, когда Поклонская работала прокурором в Крыму.

- На нее было совершено покушение, - говорит Наталья Поклонская. - Она тогда училась в школе. Я не понимаю, как люди опускаются до такой низости. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались.

Кроме того, Наталья Поклонская добавила, что убить пытались и ее саму. Поэтому с тех пор, свою личную жизнь она старается держать в тайне.

- Однажды мы повезли заключенных в другой город — на суд, - рассказывает Наталья. - В отеле ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Мне было очень плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU