13 Май 2020 2020-05-13T14:54:51+03:00

Уехал во Владивосток и исчез: пропавшего 55-летнего иркутянина с татуировкой птицы на руке ищут три дня. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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О пропаже 55-летнего иркутянина Вячеслава Николаева полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще в апреле мужчина по работе уехал во Владивосток. 10 мая он разговаривал с женой по телефону, с тех пор на связь не выходил и никаких новостей о нем нет. Известно, что в последний раз Вячеслава видели 8 мая в кафе в Улан-Удэ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. Его рост 175 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза карие, темно-русые короткие волосы. Был одет в черную демисезонную куртку «Скания» со светоотражающими элементами, синие джинсы, черную футболку, и ботинки на меху. Из особых примет выделяют татуировка в виде птицы на правой кисти между большим и указательным пальцем, три родинки под правым глазом, на передних зубах золотые коронки.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Вячеслава Николаева, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU