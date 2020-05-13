13 Май 2020 2020-05-13T16:56:33+03:00

Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут, да и обычные, скорее всего - только к осени. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Скоро летом. И, несмотря на то, что идет эпидемия коронавируса а в Иркутской области запланированы только первые послабления ограничительного режима, родители думают о том, как дети проведут каникулы. О прогнозах на летний детский отдых рассказала на депутатском штабе и.о. Заместителя председателя правительства Валентина Вобликова.

-На летний отдых детей в этом году было выделено 754 млн рублей, - сказала Валентина Вобликова. -Несмотря ни на что, мы продолжаем подготовительную работу. Сейчас уже есть 26 тысяч заявлений на путевки. В планах у нас дать возможность поправить здоровье более 134 тысячи детей только в стационарных лагерях, а всего - не менее 260 тысяч.

Но это планы. Уже сейчас, отметила она, ясно, что мы не сможем открыть лагеря дневного пребывания при школах. Придется ограничиться,скорее всего, обеспечением продуктовыми наборами детей из социально — незащищенных семей. Есть рекомендации перенести детский отдых на осенне -зимний период. Но пока остается надежда захватить хотя бы остаток лета — например, июль-август.

ИСТОЧНИК KP.RU