2020-05-13T16:56:33+03:00
Общество

Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут

А летний отдых детям, возможно, придется перенести ближе к осени
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут, да и обычные, скорее всего - только к осени.Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут, да и обычные, скорее всего - только к осени.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Скоро летом. И, несмотря на то, что идет эпидемия коронавируса а в Иркутской области запланированы только первые послабления ограничительного режима, родители думают о том, как дети проведут каникулы. О прогнозах на летний детский отдых рассказала на депутатском штабе и.о. Заместителя председателя правительства Валентина Вобликова.

-На летний отдых детей в этом году было выделено 754 млн рублей, - сказала Валентина Вобликова. -Несмотря ни на что, мы продолжаем подготовительную работу. Сейчас уже есть 26 тысяч заявлений на путевки. В планах у нас дать возможность поправить здоровье более 134 тысячи детей только в стационарных лагерях, а всего - не менее 260 тысяч.

Но это планы. Уже сейчас, отметила она, ясно, что мы не сможем открыть лагеря дневного пребывания при школах. Придется ограничиться,скорее всего, обеспечением продуктовыми наборами детей из социально — незащищенных семей. Есть рекомендации перенести детский отдых на осенне -зимний период. Но пока остается надежда захватить хотя бы остаток лета — например, июль-август.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут
Пьяный водитель из Братска пытался откупиться от полицейского, предложив взятку
Житель Усолья зарезал подругу своей жены
Уехал во Владивосток и исчез: пропавшего 55-летнего иркутянина с татуировкой птицы на руке ищут три дня
Наталья Поклонская рассказала о том, как ее пытались убить
В Свирске начнут реконструировать дорогу
МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской области
67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск
Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области поддержит предприятия Свирска
Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты
Иркутская область вошла в число регионов России, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений
Заксобрание формирует предложения по господдержке сельхозпроизводителей Иркутской области
Лже-сотрудники пенсионного фонда обманом оформили кредит на сибирячку
Главой Ленинского округа Иркутска назначена Наталья Цибанова