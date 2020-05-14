14 Май 2020 2020-05-14T06:07:36+03:00

Пять пожаров в лесах произошли из-за гроз, 4 по вине жителей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девять пожаров потушили в Приангарье к утру 14 мая

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Пожароопасный сезон в лесах Иркутской области продолжается. Об угрозе возгораний сообщают и метеорологи. Так, только за минувшие сутки в регионе потушили девять возгораний в лесном фонде. Семь новых очагов обнаружили и погасили 13 мая в Иркутском, Чунском, Усольском и Ольхонском районах. Удалось справиться с пожарами, обнаруженными еще 11 мая в Качугском районе.

«Общая площадь потушенных очагов составила 89 гектаров, покрытых лесом, и 0,3 гектара нелесной территории», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Локализовать за сутки получилось два природных пожара в 10 не лесных гектаров в Черемховском и Тулунском районах. Еще два участка горит в Чунском районе. Их нашли вчера.

«По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях в четырех районах», - отмечают региональные власти. – «Еще 5 пожаров возникли от гроз».

Для своевременного выявления очагов в Приангарье продолжается ежедневный мониторинг территорий с воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU