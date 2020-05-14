14 Май 2020 2020-05-14T07:00:09+03:00

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Накануне ЧП с вахтовиками в Усть-Куте уже обсуждалось. На заседании депутатского штаба и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила о двух очагах заболеваемости в северном городе. Сегодня число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69, а общее число случаев болезни в городке - до 70. Но приехавший из Таиланда в город больной давно излечился.

Напомним, что здоровье вахтовиков, прибывших на север, проверяли как положено. Люди были размещены в обсерваторе, где пробыли две недели. Им делали необходимое тестирование дважды и оно показало отрицательный результат. То есть все меры принимающей стороной - строительной организацией, подрядчиком ИНК, были соблюдены.

В причинах вспышки заболеваемости и роста числа зараженных коронавирусом в Усть-Куте среди вахтовиков еще придется разобраться. В городе уже работает комиссия минздрава региона под руководством заместителя министра. Идет обеззараживание всех строительных объектов и проверка здоровья всех, кто на них работает.

ИСТОЧНИК KP.RU