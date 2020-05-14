2020-05-14T07:00:09+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69

Больных рабочих помещают в больницу Братска, число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков растет
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69.Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне ЧП с вахтовиками в Усть-Куте уже обсуждалось. На заседании депутатского штаба и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила о двух очагах заболеваемости в северном городе. Сегодня число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69, а общее число случаев болезни в городке - до 70. Но приехавший из Таиланда в город больной давно излечился.

Напомним, что здоровье вахтовиков, прибывших на север, проверяли как положено. Люди были размещены в обсерваторе, где пробыли две недели. Им делали необходимое тестирование дважды и оно показало отрицательный результат. То есть все меры принимающей стороной - строительной организацией, подрядчиком ИНК, были соблюдены.

В причинах вспышки заболеваемости и роста числа зараженных коронавирусом в Усть-Куте среди вахтовиков еще придется разобраться. В городе уже работает комиссия минздрава региона под руководством заместителя министра. Идет обеззараживание всех строительных объектов и проверка здоровья всех, кто на них работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предложенные президентом России меры поддержки населения одобрило большинство жителей страны
Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69
На севере Иркутской области выпал снег: водителей просят отказаться от поездок
В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом
Новинка «Комсомольской правды» - книга «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, СМЕРШ, КГБ»
Пять пожаров в лесах произошли из-за гроз, 4 по вине жителей в Иркутской области
Навигация на Байкале откроется 15 мая
475 случаев заражения коронавирусом подверждено 14 мая в Иркутской области
В Усть-Куте заболели коронавирусом вахтовики
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Тайшете
Пришкольные лагеря в Иркутске открыты не будут
Пьяный водитель из Братска пытался откупиться от полицейского, предложив взятку
Житель Усолья зарезал подругу своей жены
Уехал во Владивосток и исчез: пропавшего 55-летнего иркутянина с татуировкой птицы на руке ищут три дня
Наталья Поклонская рассказала о том, как ее пытались убить
В Свирске начнут реконструировать дорогу
МЧС: заморозки и ухудшение погоды ожидаются в Иркутской области
67 пассажиров прилетят 15 мая из Китая в Иркутск
Игорь Кобзев: Правительство Иркутской области поддержит предприятия Свирска
Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, разъяснили эксперты
Иркутская область вошла в число регионов России, которые могут приступить к постепенной отмене ограничений
Заксобрание формирует предложения по господдержке сельхозпроизводителей Иркутской области
Лже-сотрудники пенсионного фонда обманом оформили кредит на сибирячку
Главой Ленинского округа Иркутска назначена Наталья Цибанова