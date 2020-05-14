14 Май 2020 2020-05-14T08:05:55+03:00

Москвичку, тайком добиравшуюся до Усолья-Сибирского, задержали и поместили в обсерватор. Там у нее возьмут анализ на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не желая попасть на самоизоляцию, она пересаживалась с поезда на электричку

Изменить размер текста: A A

"Партизанские тропы" не помогли. Москвичку, которая добиралась до Усолья-Сибирского на перекладных и тщательно путала следы, чтобы не попасть в обсерватор, поместили туда по решению суда.

- Как следует из материалов дела, она следовала из Москвы до станции Иркутск Пассажирский, однако сошла на станции Усолье-Сибирское, затем доехала до Иркутска на пригородном поезде, где была обнаружена, - сообщает детективную хронику пресс-служба Усольского городского суда. - Однако, после этого вновь самостоятельно вернулась в Усолье-Сибирское на железнодорожный вокзал, где была остановлена сотрудниками полиции. При этом она отказалась проследовать в обсерватор и подписывать какие-либо документы.

В суде выяснилось, что отказывающаяся от обязательной изоляции женщина постоянно проживает в Московской области. Квартиры в регионе, где можно было бы остановиться, у нее нет. , С родными, в том числе и теми, что живут в Усолье-Сибирском, не общается.

Теперь москвичке все-таки придется отправиться в изолятор. Уже по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU