Москвичку, тайком добиравшуюся до Усолья-Сибирского, задержали и поместили в обсерватор
"Партизанские тропы" не помогли. Москвичку, которая добиралась до Усолья-Сибирского на перекладных и тщательно путала следы, чтобы не попасть в обсерватор, поместили туда по решению суда.
- Как следует из материалов дела, она следовала из Москвы до станции Иркутск Пассажирский, однако сошла на станции Усолье-Сибирское, затем доехала до Иркутска на пригородном поезде, где была обнаружена, - сообщает детективную хронику пресс-служба Усольского городского суда. - Однако, после этого вновь самостоятельно вернулась в Усолье-Сибирское на железнодорожный вокзал, где была остановлена сотрудниками полиции. При этом она отказалась проследовать в обсерватор и подписывать какие-либо документы.
В суде выяснилось, что отказывающаяся от обязательной изоляции женщина постоянно проживает в Московской области. Квартиры в регионе, где можно было бы остановиться, у нее нет. , С родными, в том числе и теми, что живут в Усолье-Сибирском, не общается.
Теперь москвичке все-таки придется отправиться в изолятор. Уже по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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