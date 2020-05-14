2020-05-14T08:33:56+03:00
Происшествия

Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок

За это их ждет срок до 5 лет
Мария ПАНОВА
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Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок.Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уголовные дела в отношении двух женщин, которые сыграли на желании пожилых женщин избавиться от болезней, рассмотрит Ангарский городской суд .Мошенницы действовали по классической схеме, без особых проблем внушая пенсионеркам веру в свои способности.

-Действуя согласно распределению ролей, одна из них подходила на улице к пожилым людям и рассказывала о том, что у нее есть способность лечить людей, - сообщает подробности мошенничества пресс-служба ангарского городского суда. - В ходе их разговора подходила вторая злоумышленница, которая говорила, что лечение помогло ее сыну.

Несмотря на то, что все это не соответствовало действительности, такой подход помог мошенницам убедить девять пенсионерок из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Черемхово и Усолье-Сибирского в необходимости "обряда очищения". На самом деле, пожилые женщины очищались только от денег и золотых украшений. Санкция статьи, по которой будут судить аферисток, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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