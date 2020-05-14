В Иркутске с 14 мая открылись общественные бани

14 Май 2020 2020-05-14T10:58:06+03:00

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На самом деле, этого решения полтора месяца, с введения режима ограничений, ждали многие. В Иркутске очень большой частный сектор, но не у всех при этом во дворах есть бани. Кроме того, хватает и двухэтажных домов старой застройки, где не предусмотрено централизованное снабжение горячей водой. Все эти люди вынужденно мылись в тазиках дома. Поэтому, при первом ослаблении ограничений было решено бани открыть. Конечно, с предосторожностями.

- Накануне во всех помещениях проведена генеральная уборка с применением антисептических средств, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Муниципальные бани будут работать по обычному графику с соблюдением необходимых санитарных правил, социальной дистанции. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. У посетителей бани бесконтактным способом будет измеряться температура.

Кроме того, через каждые 2 часа во всех помещениях будет уборка с обеззараживанием. Единовременно в бане смогут находиться не более 30 человек. Напомним, также разрешена работа стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, небольших торгующих непродовольственными товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU