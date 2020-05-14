2020-05-14T13:38:52+03:00
Общество

В Заксобрании обсуждают расширение перечня пострадавших отраслей экономики для предоставления льгот по налогам

В частности, речь идет о льготе по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Очередное заседание рабочей группы по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства состоялось на площадке Заксобрания. Участники обсудили расширение перечня пострадавших отраслей для предоставления налоговых льгот.

Напомним, ранее обсуждались законопроекты, внесенные депутатами, которые предусматривают предоставление льгот по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, а также по транспортному налогу для малого и среднего предпринимательства. Было решено взять за основу законопроект, внесенный представителями разных фракции Законодательного Собрания – «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР и «Гражданскую платформу», поскольку в нем отражен более комплексный подход к поддержке экономики региона.

Законопроектом предлагается, в частности, снизить до минимально допустимых ставки по УСН, а также предоставить 50% льготу по налогу на транспорт, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предполагается, что поддержку получат предприятия с объемом годовой выручки не более 5 млн рублей, сохранившие свои трудовые коллективы.

За основу взят федеральный перечень отраслей, признанных пострадавшими в результате пандемии коронавируса. Между тем, на заседании прозвучали предложения по расширению на региональном уровне этого перечня. Так, Лариса Егорова предложила включить в него предприятия, занимающиеся ремонтом и пошивом одежды. Георгий Любенков - организации, работающие в сфере здравоохранения, Александр Гаськов – управляющие компании и региональных операторов по обращению с ТКО. Этот вопрос рабочая группа решила проработать дополнительно.

- Нам надо определиться, по какому принципу включать отрасли в перечень пострадавших сверх установленного федеральным центром. Кроме того, должна быть обеспечена сбалансированность, ведь какие-то предприятия продолжают работать, в то время как другие вынуждены полностью приостановить свою деятельность, - сказала председатель комитета по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова.

Участники совещания также обратили внимание на то, что Президент России Владимир Путин озвучил меру поддержки в виде освобождения малого бизнеса от налогов за второй квартал этого года. Официальных документов по данному решению еще не поступило, ожидается, что это будет сделано в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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