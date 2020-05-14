Крупный пожар уничтожил склад с 508 тоннами зерна в Боханском районе

14 Май 2020 2020-05-14T14:39:04+03:00

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Складские помещения крестьянско-фермерского хозяйства в селе Хохорск Боханского района загорелись в ночь на 14 мая. Уже через несколько минут пожарные были на месте ЧП, но к этому моменту деревянный склад с зерном внутри был полностью охвачен огнем. Кроме того, горела кровля второго пустого склада. Вскоре огонь перекинулся и на рядом стоящий КамАЗ.

- Из-за того, что пожар обнаружили поздно, огонь удалось потушить лишь к утру, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Склад уничтожен на площади 720 квадратных метров. Там сгорели 508 тонн зерна. Также сгорел КамАЗ. Кроме того повреждена кровля рядом стоящего склада на площади 50 кв.м.

Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают причины и обстоятельств пожара. Ну а хозяева склада подсчитывают нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU