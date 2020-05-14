2020-05-14T14:47:18+03:00
Общество

Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе Иркутска

Ходить согласно новой схеме общественный транспорт будет только во время ремонта тепловой сети
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе ИркутскаСхема движения автобусов изменится в Ленинском округе ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Температуры воздуха в Иркутске стали плюсовыми, отопительный сезон завершился, наступило время диагностики и ремонта тепловых сетей в городе. Так из-за ремонта теплотрассы и технического водопровода изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском районе.

«Ремонт 18 мая начнется по улице Сибирских Партизан», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Движение для транспорта временно будет запрещено от улицы Марии Ульяновой до улицы Шпачека и от улицы Макаренко до переулка Пулковского».

Стоит отметить, что изменится и расположение остановочных пунктов. Завершить ремонт должны до 31 июня, тогда автобусы будут ездить согласно привычным маршрутам.

КОНКРЕТНО

Движение муниципальных маршрутов № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 57 с 18 мая по 31 июня:

- в сторону пос. Боково: после улицы Мира движение продолжится по улице Новаторов, потом по маршруту.

- по дороге в центр автобусы будут ехать по улице Новаторов, потом Мира, Сибирских Партизан и вернется на привычный маршрут.

Перенос остановок маршрутов № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 при движении по направлению в поселок Боково:

- остановку «ул. Марии Ульяновой» с ул. Марии Ульяновой перенесут на ул. Мира, там, кстати, сейчас есть остановочный пункт «ул. Марии Ульяновой», где останавливается маршрут № 10.

- остановку «ул. Жукова» перенесут с ул. Сибирских Партизан на ул. Мира, где также останавливается маршрут № 10.

- остановку «Кафе» разместят на ул. Мира, останавливаться транспорт будет в заездном кармане у детского сада.

- остановку «АЗС», которая ранее была на улице Сибирских Партизан, сделают на ул. Новаторов, опять же где есть остановка у автобуса № 10.

- вторая остановка «АЗС» с улицы Сибирских Партизан перекочует на ул. Новаторов к зданию № 3.

Движение автобусов № 24, 26 по пути к улице Новаторов после улицы Мира будут направлены по улицам Муравьева, Авиастроителей и по привычному пути.

При следовании к улице Новаторов будут перенесены остановки:

- остановку «ул. Марии Ульяновой» перенесут с ул. Марии Ульяновой на ул. Мира, на остановочный пункт маршрута № 10;

- остановку «Стадион» сместят немного вперед к зданию № 4 по улице Авиастроителей.

Изменится и движение маршрута № 46:

- при движении к Иркутскому авиазаводу общественный транспорт после ул. Крымской будет ездить по улицам Шпачека, Ползунова, Авиастроителей и далее согласно привычной схеме;

- от Иркутского авиазавода поедет после улицы Новаторов по улицам Авиастроителей, Ползунова и далее по маршруту.

Несколько остановок со схемы движения исчезнут - это «Кафе», «АЗС» и «ул. Жукова» по пути движения к Иркутскому авиазаводу. Вместо них появятся «Стадион» и «Баня» на улице Авиастроителей.

Чем сегодня можно помочь малому и среднему бизнесу: что предлагает государство и каков запрос предпринимателей в Иркутской области? Как получить налоговые льготы?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе Иркутска
Крупный пожар уничтожил склад с 508 тоннами зерна в Боханском районе
В Заксобрании обсуждают расширение перечня пострадавших отраслей экономики для предоставления льгот по налогам
Игорь Кобзев: Важно сделать удобными для жизни все территории Иркутской области
Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, предстанет перед судом
Суммы штрафов для виновных в лесных пожарах могут возрасти в десять раз
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
На улице Джамбула в Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода
Как узнать про выплаты врачам, которые работают с коронавирусными пациентами в Иркутской области
Угонщик, протаранивший около 10 автомобилей на парковке в Иркутске: «Я выпил и захотел покататься»
В Черемховском районе восстановили разрушенный во время наводнения мост
В Иркутске с 14 мая открылись общественные бани
Мой бизнес: как ученые могут помочь предпринимателям
Обещая исцелить от болезней, мошенницы из Ангарска обманули 9 пенсионерок
Москвичку, тайком добиравшуюся до Усолья-Сибирского, задержали и поместили в обсерватор
Предложенные президентом России меры поддержки населения одобрило большинство жителей страны
Число зараженных коронавирусом в Усть-Куте вахтовиков выросло до 69
На севере Иркутской области выпал снег: водителей просят отказаться от поездок
В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом