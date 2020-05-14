Схема движения автобусов изменится в Ленинском округе Иркутска

14 Май 2020 2020-05-14T14:47:18+03:00

Ходить согласно новой схеме общественный транспорт будет только во время ремонта тепловой сети

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Температуры воздуха в Иркутске стали плюсовыми, отопительный сезон завершился, наступило время диагностики и ремонта тепловых сетей в городе. Так из-за ремонта теплотрассы и технического водопровода изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском районе.

«Ремонт 18 мая начнется по улице Сибирских Партизан», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Движение для транспорта временно будет запрещено от улицы Марии Ульяновой до улицы Шпачека и от улицы Макаренко до переулка Пулковского».

Стоит отметить, что изменится и расположение остановочных пунктов. Завершить ремонт должны до 31 июня, тогда автобусы будут ездить согласно привычным маршрутам.

КОНКРЕТНО

Движение муниципальных маршрутов № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 57 с 18 мая по 31 июня:

- в сторону пос. Боково: после улицы Мира движение продолжится по улице Новаторов, потом по маршруту.

- по дороге в центр автобусы будут ехать по улице Новаторов, потом Мира, Сибирских Партизан и вернется на привычный маршрут.

Перенос остановок маршрутов № 10к, 28, 28р, 31, 36, 43, 46, 57 при движении по направлению в поселок Боково:

- остановку «ул. Марии Ульяновой» с ул. Марии Ульяновой перенесут на ул. Мира, там, кстати, сейчас есть остановочный пункт «ул. Марии Ульяновой», где останавливается маршрут № 10.

- остановку «ул. Жукова» перенесут с ул. Сибирских Партизан на ул. Мира, где также останавливается маршрут № 10.

- остановку «Кафе» разместят на ул. Мира, останавливаться транспорт будет в заездном кармане у детского сада.

- остановку «АЗС», которая ранее была на улице Сибирских Партизан, сделают на ул. Новаторов, опять же где есть остановка у автобуса № 10.

- вторая остановка «АЗС» с улицы Сибирских Партизан перекочует на ул. Новаторов к зданию № 3.

Движение автобусов № 24, 26 по пути к улице Новаторов после улицы Мира будут направлены по улицам Муравьева, Авиастроителей и по привычному пути.

При следовании к улице Новаторов будут перенесены остановки:

- остановку «ул. Марии Ульяновой» перенесут с ул. Марии Ульяновой на ул. Мира, на остановочный пункт маршрута № 10;

- остановку «Стадион» сместят немного вперед к зданию № 4 по улице Авиастроителей.

Изменится и движение маршрута № 46:

- при движении к Иркутскому авиазаводу общественный транспорт после ул. Крымской будет ездить по улицам Шпачека, Ползунова, Авиастроителей и далее согласно привычной схеме;

- от Иркутского авиазавода поедет после улицы Новаторов по улицам Авиастроителей, Ползунова и далее по маршруту.

Несколько остановок со схемы движения исчезнут - это «Кафе», «АЗС» и «ул. Жукова» по пути движения к Иркутскому авиазаводу. Вместо них появятся «Стадион» и «Баня» на улице Авиастроителей.

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