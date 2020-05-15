Старший тренер ХК «Байкал-Энергия» Максим Блем покидает команду

15 Май 2020 2020-05-15T06:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одно кадровое изменение в составе иркутской «Байкал-Энергии» в это межсезонье. Команду покидает старший тренер Максим Блем. Руководство клуба и наставник по обоюдному согласию приняли решение не продлевать контракт, который действовал до апреля 2020 года.

Напомним, в тренерский штаб «Байкал-Энергии» Максим Блем вошел летом 2018 года после окончания своей игровой карьеры. В середине сезона 2019-2020 он был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Андрея Рушкина.

- Клуб высоко оценивает вклад Максима Блема в развитие молодых иркутских хоккеистов, - отметили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Во время его работы, в составе команды шансы проявить себя в игре и прибавить игровой опыт получили братья Соловьевы, Николай Иващенко и Максим Негрун. Эти игроки готовятся к новому сезону в составе основной команды. Мы благодарим Максима Блема за вклад в развитие иркутского хоккея и «Байкал-Энергии».

Где продолжит свою тренерскую карьеру Максим Блем, пока неизвестно. Сейчас наставник рассматривает предложения от других клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU