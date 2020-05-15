15 Май 2020 2020-05-15T06:18:01+03:00

Еще у 24 человек подтвердился коронавирус 15 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодняшний прирост за сутки – 24 заразившихся, конечно, не сравнится со вчерашним, когда сразу у 95 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области, но количество заболевших по-прежнему продолжает расти. По данным на утро 15 мая, в регионе диагноз COVID-19 был поставлен уже 499 раз.

«373 человека сейчас находятся в больницах и получают все необходимое лечение», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «За сутки были выписаны 11 пациентов».

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья выздоровело 117 сибиряков. К несчастью, в нашем регионе не обошлось без смертей, шестеро наших земляков с подтвержденным коронавирусом скончались. Сегодня региональные власти также сообщили о смерти еще трех пациентов с диагнозом COVID-19. Однако, причиной их смерти стали иные заболевания, не связанные с коронавирусом.

Напомним, что с 20 мая в Иркутской области начнет действовать масочный режим, носить маски обязательно надо будет в общественных местах и транспорте.

Андрей Николаевич Лабыгин - депутат Думы Иркутска по округу № 25 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU