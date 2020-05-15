15 Май 2020 2020-05-15T07:08:39+03:00

Маски и перчатки иркутянам будут продавать при входе в магазины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске с 20 мая начнет действовать «масочный режим». Он предполагает, что во всех общественных местах, а это и магазины, и транспорт, горожане должны быть в средствах индивидуальной защиты. Как лучше организовать ситуацию, чтобы эта мера была наиболее действенна, обсудили глава региона Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов.

С 20 мая на территории Иркутской области будет введен «масочный режим», – отметил Игорь Кобзев. -Поэтому сейчас нам необходимо обеспечить запасы масок и перчаток во всех магазинах, чтобы жители могли приобрести эти товары на месте. Отдельно нужно проработать вопрос бесплатного предоставления средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением.

Решать это будут с представителями всех крупных торговых сетей.

Специалисты администрации Иркутска ежедневно проводят рейды по торговым центрам и отдельным магазинам во всех округах города – каждый день проверяют свыше 2000 организаций, - добавил Руслан Болотов. - И если еще месяц назад обнаруживалось по 100 и больше нарушений санитарно-эпидемиологических норм в день, то сейчас меньше 20.

Пока не каждый магазин способен наладить выдачу средств защиты горожанам. Поэтому администрация Иркутска решает, каким образом доставить маски малоимущим и многодетным семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU