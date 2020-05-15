Тридцать тысяч заплатит жительница Усолья-Сибирского за фейк о коронавирусе у врача

15 Май 2020 2020-05-15T08:15:42+03:00

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Штраф 30 тысяч рублей. Именно такое наказание получила 38-летняя жительница Усолья -Сибирского за "обычную", как ей наверняка казалось, сплетню. То есть размещение в чате информации о том, что главврач одной из больниц региона болен коронавирусом. Этот фейк пришел ей в голову потому, что она узнала, что медик сознательно не выходит из дома.

- Напомним, в начале апреля в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, полицейские обратили внимание на размещенную в социальных сетях информацию о том, что у главврача одного из медицинских учреждений Иркутской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. Как оказалось, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения.

Говоря по- русски, запустил сплетню. Автором ее оказалась усольчанка, которая уже принесла извинения за свой поступок. Кроме извинений, по решению Усольского мирового суда, ей предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU