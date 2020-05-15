15 Май 2020 2020-05-15T09:17:40+03:00

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Погоня за лихачом в Ангарске закончилась задержанием угонщика.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Угнанную накануне машину экипаж ГИБДД в поселке Мегет под Ангарском увидел вечером. Водитель краденой иномарки как ни в чем не бывало ехал по своим делам. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Тойота Королла», но тщетно. Водитель только добавил газу.

- Экипаж на служебном автомобиле направился вслед за нарушителем, через специальное громкоговоритель требуя у лихача остановиться, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -После погони водитель был задержан. Им оказался 23-летний житель поселка Шароны.

Водительских прав у молодого человека не было, зато он был пьян. Оказалось, что машину он

"взял покататься" у родственников, им об этом не сообщив.

Теперь горе-угонщик ответит за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, его не однажды ловили пьяным за рулем. Что касается того, было ли хищение - идет проверка. Автомобиль помещен на арестплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU