Мать, которая убила новорожденного, нашли по ДНК
Чудовищная история произошла в Мегете 13 апреля прошлого года. В заброшенном гараже около одного из домов нашли тело новорожденного ребенка. Розыск женщины, которая его родила и попросту выбросила, длился несколько месяцев.
- У женщин, проживавших в данном населенном пункте, а также временно находившихся в Мегете, следователями СКР были получены образцы ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребенка, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области. - В результате один из образцов показал совпадение. В декабре женщина была задержана и доставлена в следственный отдел. На допросе она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.
Сейчас следствие в отношении 36-летней матери-убийцы завершено. Она ответит за убийство собственного ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU