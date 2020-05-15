Мать, которая убила новорожденного, нашли по ДНК

15 Май 2020 2020-05-15T10:02:20+03:00

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Чудовищная история произошла в Мегете 13 апреля прошлого года. В заброшенном гараже около одного из домов нашли тело новорожденного ребенка. Розыск женщины, которая его родила и попросту выбросила, длился несколько месяцев.

- У женщин, проживавших в данном населенном пункте, а также временно находившихся в Мегете, следователями СКР были получены образцы ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребенка, - сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области. - В результате один из образцов показал совпадение. В декабре женщина была задержана и доставлена в следственный отдел. На допросе она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.

Сейчас следствие в отношении 36-летней матери-убийцы завершено. Она ответит за убийство собственного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU