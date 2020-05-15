2020-05-15T10:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Группа врачей-добровольцев из Иркутска вылетела на месторождения Усть-Кута

Они помогут местным врачам в борьбе с инфекцией
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Группа врачей-добровольцев из Иркутска вылетела на месторождения Усть-Кута.Группа врачей-добровольцев из Иркутска вылетела на месторождения Усть-Кута.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На севере региона, на месторождениях в районе Усть-Кута - крупный очаг инфекции. Больных уже 69. Они уже перевезены в Братск. На месте развертывают полевые госпитали, этим занята медицинская служба компании. Работает группа эпидемиологов из Иркутска под руководством заместителя министра здравоохранения Николая Корнилова. Их задача - выяснить причину вспышки и организовать работу.

А вот задача трех врачей-добровольцев из Иркутска, отправившихся на помощь на месторождения - помочь с лечением. Это профессионалы - врач-анестезиолог, замглавврача по клинико-экспертной работе Иркутской станции СМП Михаил Козиев и специалисты из Центра -СПИД - врач-инфекционист Виталий Нечаев и врач-эпидемиолог Артур Сергеев.

«По прибытии на место в течение двух недель вы должны корректировать лечение и вести наблюдение за пациентами. Напоминаю о необходимости соблюдения абсолютно всех мер безопасности. Пожалуйста, заботьтесь не только о пациентах, но и берегите собственные жизни. Вы – наша гордость!», - сказала медикам и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Кроме того, из Иркутска будут доставлены лекарственные препараты, необходимые для лечения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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