2020-05-15T11:39:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Обсерватор в Академгородке закроют по просьбе ученых в Иркутске

Вблизи с гостиницей «Академическая» живут специалисты, которые работают над созданием лекарств от коронавируса, а также пожилые профессора и доктора наук
Мария КНЯЗЕВА
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Обсерватор в Академгородке закроют по просьбе ученых в ИркутскеОбсерватор в Академгородке закроют по просьбе ученых в ИркутскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Просьбу ученых из академии СО РАН поддержал врио губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Они попросили исключить гостиницу «Академическую» из списка пунктов временного размещения и обсерваторов. Академики отметили, что здание находится в центре густонаселенного района, где живут пожилые доктора наук, профессора университетов, академики и члены-корреспонденты РАН. А, как известно, люди старшего поколения в условиях пандемии коронавируса в мире находятся в группе риска.

«Во многих институтах остановить работу полностью невозможно, часть сотрудников научных учреждений продолжают свою деятельность, в том числе и по поиску лекарств и способов диагностики COVID-19», - сообщает пресс-служба Иркутского филиала академии СО РАН. – «Это сопряжено с передвижениями по Академгородку и является дополнительным фактором риска».

Кроме того, как отметили сотрудники академии, находящиеся в пунктах временного размещения могут выходить в близлежащие магазины. В этих же торговых точках волонтеры покупают продукты для соблюдающих режим самоизоляции ученых старшего поколения.

Андрей Николаевич Лабыгин - депутат Думы Иркутска по округу № 25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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