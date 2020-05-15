МЧС: 16-17 мая в Иркутской области будут заморозки

15 Май 2020 2020-05-15T13:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы уже успели посадить что-либо на своих дачных или придомовых участках, сегодня самое время позаботиться о сохранности посадок. В наступающие выходные 16-17 мая нас ждут заморозки до -1…-6 градусов. Сотрудники МЧС также предупреждают, что завтра, 16 мая, в южных и верхнеленских районах местами порывы ветра с северо-запада будут достигать 15-17 м/с. А в лесах региона по-прежнему сохраняется высокий класс пожароопасности.

Подробный прогноз дают сотрудники Иркутского Гидрометцентра. Уже этой ночью температура воздуха в пригороде Иркутска опустится до -2 градусов. В региональном центре столбики уличных термометров покажут 0…+2. Облачность в субботу – переменчивая, синоптики обещают временами слабый дождь. Ветер метеорологи прогнозируют с северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Днем в столице Приангарья +13…+15.

По области в первый выходной порывы ветра до 14 м/с, местами небольшие дожди, возможно даже с мокрым снегом. Только в западных районах – без осадков. Температура ночью до -6 градусов, днем от +4 до +16.

В воскресенье в Приангарье переменная облачность. Дождь возможен в северо-восточных и западных районах. Порывы ветра ожидаются до 13 м/с. Воздух за окном ночью 17 мая до -5 градусов, однако, если небо затянут облака, будет теплее +1…+6. Днем в регионе от +7 до +22 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU