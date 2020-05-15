Александр Ведерников избран председателем межконфессионального совета при ЗС

15 Май 2020 2020-05-15T13:07:04+03:00

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Глава областного парламента Александр Ведерников стал председателем Координационного межконфессионального совета при Заксобрании Иркутской области. Спикер поблагодарил членов Совета за оказанное доверие.

- Вместе с вами мы недавно пришли к Вечному огню, чтобы почтить память земляков самых разных национальностей и вероисповеданий, чтобы вспомнить о весомом вкладе в Великую Победу над фашизмом, который внесли духовные лидеры и конфессии, - сказал спикер. - Когда есть общее благое дело, нет места формализму. Я верю, что у нас с вами выстроится как раз неформальное и конструктивное взаимодействие в интересах жителей нашего региона.

В состав Совета также вошли председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных и председатель комиссии по развитию гражданского общества Молодежного парламента при ЗС Яна Ступина.

ИСТОЧНИК KP.RU