2020-05-15T13:52:26+03:00
Общество

2-летнего ребенка, который ночью вышел на улицу в одной рубашке, спасла пенсионерка из Иркутской области

Жительницу села Баяндай наградят полицейские
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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2-летнего ребенка, который ночью вышел на улицу в одной рубашке, спасла пенсионерка из Иркутской области2-летнего ребенка, который ночью вышел на улицу в одной рубашке, спасла пенсионерка из Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Детский плачь с улицы 70-летняя жительница села Баяндай, услышала около трех часов ночи. Пенсионерка вышла во двор и увидела, что недалеко от дома в одной рубашке стоит маленький ребенок. Женщина сразу завела мальчика в дом и вызвала полицию

Прибывшие сыщики быстро нашли мать малыша. Оказалось, что 41-летняя женщина легла спать с сыном. Ночью малыш проснулся и самостоятельно вышел из дома, погулял по улице, но потерялся и не смог найти дороги обратно. Предварительно, на улице он гулял около получаса.

- Сейчас мальчик находится в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Его здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составлен административный протокол по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Что касается пенсионерки, которая спасла малыша, то полицейские уже приняли решение наградить женщину за бдительность и проявленную заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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