Российские ученые научились лечить рак без боли: метод используют на Анастасии Заворотнюк

15 Май 2020 2020-05-15T15:59:29+03:00

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Российские ученые научились при помощи вирусов бороться с раковыми опухолями. Известно, что пока этот метод лечения – экспериментальный, стадия клинических испытаний еще не пройдена. Сейчас его испытывают на добровольцах, среди которых оказалась и известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали злокачественную опухоль мозга. После этого родные актрисы передали специалистам образцы клеток опухоли, а затем ученые подобрали вирусы, которые способны ее побороть. Но в последний момент терапию отложили.

Как сообщает сайт kp.ru к врачам, применяющим новый метод, приезжал муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев. Актрисе стали подбирать терапию на основе использования вирусной методики, однако в итоге пока отказались от ее применения.

Известно, что у Анастасии Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому пока решили подождать. Петр Чернышев сказал, что если будет совсем плохо, то тогда приступят к использованию этого метода. Кстати, раковые опухоли индивидуальны, нет двух одинаковых опухоли, поэтому и вирусы нужны разные, чтобы под каждого пациента подобрать свою терапию.

ИСТОЧНИК KP.RU