2020-05-16T05:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

131 человек вылечились от коронавируса в Иркутской области

За сутки из больниц региона выписали 14 человек
Анна ПОПОВА
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131 человек вылечились от коронавируса в Иркутской области131 человек вылечились от коронавируса в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хорошие новости из оперативного штаба по распространению коронавируса: по состоянию на 16 мая из больниц региона выписали 14 человек, которые полностью вылечились от этой болезни. Таким образом, общее число выздоровевших достигает 131 человека.

"При этом за сутки обнаружили 27 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции. - Общее количество случаев заболевания достигло 526 человек".

382 пациента по-прежнему проходят лечение в медицинских учреждениях региона. Жертв коронавирусной инфекции по-прежнему 6. Однако за сутки прибавилось 4 человека, которые умерли от сопутствующих заболеваний, и теперь подобных случаев в нашем регионе уже 7.

Напоминаем, что, несмотря на ослабление некоторых ограничений, нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, чтобы не подхватить COVID 19. Обязательно носите маску и перчатки в общественных местах, держите дистанцию и тщательно мойте руки, возвращаясь домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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