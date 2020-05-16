Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей

16 Май 2020 2020-05-16T06:41:25+03:00

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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. На этот раз от их действий пострадала 55-летняя ангарчанка. Несколько дней назад ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они связались с женщиной, чтобы сообщить страшную новость: кто-то хочет украсть деньги с ее счета. Чтобы спасти сбережения, ангарчанке нужно было всего лишь перевести их на якобы безопасный счет.

"Несмотря на то, что пострадавшая часто слышала о подобных схемах обмана, она поверила аферистам, дошла до банкомата, сняла 82 тысячи рублей и отправила на указанный счет, привязанный к номеру телефона - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Только после того, как ангарчанка совершила перевод, она поняла, что стала жертвой мошенников, и своим действиями не спасла свои деньги, а, наоборот, их потеряла. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU