2020-05-16T06:41:25+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей

Аферисты представились сотрудниками банка, и женщина им поверила
Анна ПОПОВА
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Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублейТелефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. На этот раз от их действий пострадала 55-летняя ангарчанка. Несколько дней назад ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они связались с женщиной, чтобы сообщить страшную новость: кто-то хочет украсть деньги с ее счета. Чтобы спасти сбережения, ангарчанке нужно было всего лишь перевести их на якобы безопасный счет.

"Несмотря на то, что пострадавшая часто слышала о подобных схемах обмана, она поверила аферистам, дошла до банкомата, сняла 82 тысячи рублей и отправила на указанный счет, привязанный к номеру телефона - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Только после того, как ангарчанка совершила перевод, она поняла, что стала жертвой мошенников, и своим действиями не спасла свои деньги, а, наоборот, их потеряла. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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