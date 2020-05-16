2020-05-16T13:54:55+03:00
Спорт

Иркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавируса

По итогам турнира ПФЛ команда заняла последнее место в зоне "Восток"
Анна ПОПОВА
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Иркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавирусаИркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавирусаФото: Анна ПОПОВА
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Иркутский футбольный клуб Зенит не сможет доиграть сезон ПФЛ в зоне "Восток" из-за коронавируса. Накануне состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором приняли решение досрочно завершить все соревнования по футболу в нашей стране. Исключением стала только Российская премьер-лига - этот турнир возобновится с 21 июня.

"Первенства ФНЛ и ПФЛ решено завершить, а итоговую классификацию команд сформировать по состоянию на 17 марта", - сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Таким образом, иркутский Зенит по итогам сезона занимает последнее, 6 место в турнирной таблице зоны "Восток". Всего команда заработала 9 очков - это на 2 очка меньше, чем у барнаульского Динамо, которое расположилось на 5 строчке. В 12 матчах зенитовцы одержали 3 победы и потерпели 9 поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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