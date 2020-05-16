Медики получат выплаты за работу с COVID-19 в Иркутской области в течение суток

16 Май 2020 2020-05-16T16:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусом, сделают перерасчет зарплат и выплатят стимулирующие надбавки до конца завтрашнего дня, 17 мая. На сегодняшний день выплаты за работу с больными COVID-19 получили 796 медиков из Иркутской области - на это потратили 20 миллионов рублей, 5 из которых выделили из областного бюджета.

"Изначально, согласно постановлению правительства региона, надбавки начислялись за фактически отработанное с больными коронавирусом время - теперь этот фактор учитываться не будет", - пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области. - "Теперь платить будут за всю смену".

Тем медикам, которые ранее уже контактировали с пациентами, у которых диагностировали COVID-19, получат начисления за отработанную смену в двойном размере. Другие спорные моменты министерство здравоохранения Иркутской области в круглосуточном режиме будет обсуждать с сотрудниками федерального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU