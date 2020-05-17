2020-05-17T04:08:16+03:00
Общество

Пять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской области

Действующих возгораний на территории области нет
Мария ОСИПОВА
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Пять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской областиПять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Иркутской области за сутки специалисты лесхоза потушили пять лесных пожаров. Все они были обнаружены и ликвидированы в один день. Общая площадь потушенных пожаров составила 73 гектара.

Леса горели в Усольском, Черемховском, Братском, Куйтунском и Тулунском районах. Четыре пожара произошли по вине людей, сжигающих сухую траву на сенокосах вблизи леса. Еще два пожара перешли в лес с земель иных категорий.

- Действующих пожаров на утро 17 мая в регионе нет, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Одно возгорание было накануне локализовано в Тулунском районе – вновь обнаруженный природный пожар площадью 4,5 гектара.

В тушении всех природных пожаров 16 мая было задействовано 63 работника лесной охраны, восемь добровольцев и 27 спецмашин и тракторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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