17 Май 2020 2020-05-17T04:55:20+03:00

В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбарда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В День Победы, 9 мая, пока вся Иркутская область на самоизоляции отмечала великий праздник, в садоводстве «Утес» под Ангарском воришки проникли в дачный дом. Разбив окно, они вынесли из дома бытовую технику и электроинструмент. Хозяин дачи, обнаружив пропажу, сообщил в полицию.

Через несколько дней похитителей чужого имущества удалось задержать. Оказалось, двое 20-летних ранее судимых ангарчанина украли технику и инструменты, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из них. У них при обыске была обнаружена часть украденного.

- Вычислить подозреваемых удалось по многочисленным следам, которые они оставили на месте преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области.

Ущерб, причиненный владельцу дачного дома, составил 20 тыс. рублей. По факту кражи следователи завели уголовное дело. Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU