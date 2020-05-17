2020-05-17T04:55:20+03:00
Происшествия

В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбарда

Кражу воришки совершили в День Победы
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбардаВ садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбардаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В День Победы, 9 мая, пока вся Иркутская область на самоизоляции отмечала великий праздник, в садоводстве «Утес» под Ангарском воришки проникли в дачный дом. Разбив окно, они вынесли из дома бытовую технику и электроинструмент. Хозяин дачи, обнаружив пропажу, сообщил в полицию.

Через несколько дней похитителей чужого имущества удалось задержать. Оказалось, двое 20-летних ранее судимых ангарчанина украли технику и инструменты, чтобы выкупить из ломбарда телефон родственницы одного из них. У них при обыске была обнаружена часть украденного.

- Вычислить подозреваемых удалось по многочисленным следам, которые они оставили на месте преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области.

Ущерб, причиненный владельцу дачного дома, составил 20 тыс. рублей. По факту кражи следователи завели уголовное дело. Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи коронавируса выявлены у вахтовиков в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 17 мая увеличилось до 601
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человек
В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбарда
Пять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской области
Медики получат выплаты за работу с COVID-19 в Иркутской области в течение суток
Следователи разберутся в причинах невыплаты надбавок иркутским медикам
Иркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавируса
Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске
Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире
Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось на 27
131 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области