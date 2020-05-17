2020-05-17T05:44:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человек

За сутки количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось на 56 человек
Мария ОСИПОВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человекКоличество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 17 мая количество заразившихся коронавирусом в Бурятии составило 948 человек. За прошедшие сутки было выявлено 56 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения республики Бурятия. В столице республики – Улан-Удэ – зарегистрировано 583 заболевших.

Из 56 новых случаев Covid-19 в Бурятии 19 человек прибыли в республику из других регионов. Коронавирус также выявил у 11 вахтовиков, прибывших также из других регионов. Местное распространение коронавирус получил в Баунтовском районе республики – там за сутки выявлено семь новых случаев заболевания. В Кижингинском районе из числа контактных обнаружено еще четверо больных. Остальные случаи – контактные с другими ранее выявленными Covid-19.

В стационарах Бурятии продолжают лечение 356 больных, из них 39 детей. Состояние детей медики оценивают как удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 248 пациентов с легким течением заболевания, 36 из них – проходят лечение в специальном пансионате, открытом для людей с легкой формой Covid-19.

Всего выздоровели от коронавируса 338 жителей Бурятии, за последние сутки из больниц выписались 38. человек. Умерло от коронавируса в Бурятии шесть человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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