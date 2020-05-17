17 Май 2020 2020-05-17T06:10:54+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 17 мая увеличилось до 601 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки число заразившихся коронавирусом в регионе увеличилось на 75 человек

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На утро 17 мая количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области составило 601 человек. За сутки в регионе выявили 75 новых случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб при министерстве здравоохранения Иркутской области.

Среди новых случаев заболевания, согласно данным оперштаба, коронавирус выявлен у 52 вахтовиков. Они госпитализированы. Общее количество вахтовиков, находящихся на лечении, на 17 мая составило 141 человек. Хотя ее вчера их было 89 человек.

Всего же по области лечение проходят 446 человек. Из обсерваторов госпитализирован 51 пациент.

Выздоровело на утро 17 мая 142 человека – за вчерашний день выписались из больниц еще 11 пациентов.

Умерло в Иркутской области 13 пациентов: шесть человек – от коронавируса и еще семь человек – от других заболеваний, не связанных с Covid-19. Однако у этих семи погибших коронавирус также был подтверждён.

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ИСТОЧНИК KP.RU