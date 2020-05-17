Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов

17 Май 2020 2020-05-17T10:27:51+03:00

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Специалисты «Заповедного Прибайкалья» разработали четыре новых паспорта на экологические экскурсионные маршруты на Байкале. В основном эти маршруты проходят по Тажеранским степям и охватывают территорию от реки Анга до пролива Ольхонские ворота.

Маршруты проложены с учетом расположения объектов и сакральных мест, наиболее популярных у туристов. Это горы Шебетэ и Тан-Хан, бухта Ая, Тутайский залив, береговые обзорные площадки, Долина Каменных Духов. Кроме того, путешествуя по этим маршрутам, можно посетить пещеры «Мечта-Байдинские» и «Ая-Вологодская».

- Маршруты спроектированы не в ущерб интересам туристов и при этом рассчитаны на обеспечение сохранности природы Тажеран, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В разработанных паспортах маршрутов указаны протяжённость пути, GPS-координаты, основные объекты для осмотра, благоприятный для посещения сезон, необходимая для комфорта экипировка и даже потенциальные опасности, которые могут повстречаться туристам по пути. По мнению специалистов «Заповедного Прибайкалья», паспорта маршрутов помогут сократить использование автодорог, которыми сегодня покрыты Тажеранские степи, а также упорядочить поток туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU