2020-05-17T10:27:51+03:00
Туризм

Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов

В основном экологические маршруты пролегают по Тажеранским степям
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов. Фото: "Заповедное Прибайкалье".Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов. Фото: "Заповедное Прибайкалье".
Изменить размер текста:

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» разработали четыре новых паспорта на экологические экскурсионные маршруты на Байкале. В основном эти маршруты проходят по Тажеранским степям и охватывают территорию от реки Анга до пролива Ольхонские ворота.

Маршруты проложены с учетом расположения объектов и сакральных мест, наиболее популярных у туристов. Это горы Шебетэ и Тан-Хан, бухта Ая, Тутайский залив, береговые обзорные площадки, Долина Каменных Духов. Кроме того, путешествуя по этим маршрутам, можно посетить пещеры «Мечта-Байдинские» и «Ая-Вологодская».

- Маршруты спроектированы не в ущерб интересам туристов и при этом рассчитаны на обеспечение сохранности природы Тажеран, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В разработанных паспортах маршрутов указаны протяжённость пути, GPS-координаты, основные объекты для осмотра, благоприятный для посещения сезон, необходимая для комфорта экипировка и даже потенциальные опасности, которые могут повстречаться туристам по пути. По мнению специалистов «Заповедного Прибайкалья», паспорта маршрутов помогут сократить использование автодорог, которыми сегодня покрыты Тажеранские степи, а также упорядочить поток туристов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саянске 14 пассажиров автобуса «Иркутск – Саянск» проверяют на коронавирус
Для туристов на Байкале разработали паспорта экскурсионных маршрутов
Прокуратура проверит факты невыплаты доплат врачам «скорой помощи» в Иркутске
Новые случаи коронавируса выявлены у вахтовиков в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 17 мая увеличилось до 601
Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии на 17 мая приблизилось к тысяче человек
В садоводстве под Ангарском воры украли бытовую технику, чтоб выкупить телефон из ломбарда
Пять лесных пожаров потушено за сутки в Иркутской области
Медики получат выплаты за работу с COVID-19 в Иркутской области в течение суток
Следователи разберутся в причинах невыплаты надбавок иркутским медикам
Иркутский ФК Зенит досрочно завершил сезон из-за коронавируса
Недостроенный жилой дом на Пискунова обследовали в Иркутске
Житель Тайшета организовал наркопритон в собственной квартире
Телефонные мошенники украли у ангарчанки более 80 тысяч рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 16 мая увеличилось на 27
131 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области