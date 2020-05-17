2020-05-17T16:55:59+03:00
Общество

Иркутянин отсудил у прохожего больше 40 тысяч рублей за укус собаки

Хозяин собаки уверял, что его животное не кусало потерпевшего
Мария ОСИПОВА
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Иркутянин отсудил у прохожего больше 40 тысяч рублей за укус собакиИркутянин отсудил у прохожего больше 40 тысяч рублей за укус собакиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Иркутска отсудил у прохожего за укус собаки 35 тысяч рублей морального вреда и еще 12 тысяч рублей за оплату услуг представителя. Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, ответчик не хотел признавать вину своего животного.

Конфликт межу двумя иркутянами произошел в одном из дворов по ул. Миронова в областном центре. Мужчины гуляли со своими собаками, как вдруг неожиданно животное одного из них напало на другого. Собака была без намордника и укусила мужчину за ногу, порвав джинсы.

Потерпевший сначала обратился в травмпункт, где зафиксировал укусы. А потом пошел с иском в суд.

- Во время рассмотрения дела ответчик свою вину не признал. Он настаивал на том, что его собака истца не кусала, а зафиксированные укусы могла нанести любая другая собака, - пояснили в пресс-службе суда.

Однако в суде слова ответчика опровергли свидетели происшествия и материалы проверки, которую по факту инцидента проводила полиция. В итоге владелец собаки компенсирует потерпевшему прохожему моральный вред и оплату услуг представителя – всего 42 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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