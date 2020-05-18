Надбавки медикам Иркутской области, работающим с коронавирусными больными, выплачены

18 Май 2020 2020-05-17T21:47:04+03:00

Об этом стало известно во время видеосовещания

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Видеосовещание, которое провел глава региона Игорь Кобзев 17 мая, с руководителями лечебных учреждений региона и главами профильных министерств и ведомств, было вновь посвящено выплатам медикам, оказавшимся на переднем крае борьбы с коронавирусом..

Накануне Игорь Кобзев поручил немедленно сделать перерасчет доплат медикам в соответствии с изменениями в постановлении правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484, и перечислить эти деньги получателям.

- После внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 484, сегодня была произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тыс. рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусом. Доплата была произведена из расчета 50 тыс. руб. - врачам, 25 тыс. рублей - фельдшерам и водителям, - сообщила на совещании и.о.министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Так, она рассказала, что за счет денег, которые были выделены из федерального бюджета региону -это - 443 млн 856 тыс. рублей; по постановлению правительства РФ № 484 – 425,8 млн. рублей, уже перечислен аванс за первую половину мая больницам, которые работают с больными коронавирусом. Все причитающиеся добавки к зарплатам должны быть сделаны до конца мая.

Глава регина заявил, что право на выплаты имеют все, а не только медики, кто по долгу службы обеспечивают работу лечебных учреждения, входя вместе с врачами в так называемую «красную зону». Руководители всех медицинских организаций должны составить поименный список этих людей. Все главврачи больниц, занятых в лечении пациентов с коронавирусом, сообщили Игорю Кобзеву, кому еще должны быть выплаты. .

- Риску подвергаются специалисты технического, обслуживающего персонала и не только. У нас должна быть точная информация, сколько таких человек за месяц вошло в «красную зону», чтобы эти люди тоже получили дополнительные выплаты, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU