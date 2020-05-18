2020-05-18T05:06:59+03:00
Общество

Комиссии по аттестации судоводителей 18 мая возобновила работу в Иркутске

Одновременно сдавать экзамены смогут только 10 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Комиссии по аттестации судоводителей 18 мая возобновила работу в ИркутскеКомиссии по аттестации судоводителей 18 мая возобновила работу в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус внес изменения и в работу аттестационной комиссии судоводителей. Она возобновляет работу сегодня, 18 мая. Конечно, экзамены будут проходить согласно всем санитарным нормам. Все, кто желает уже этим летом управлять маломерными моторными судами, маломерными парусными судами, гидроциклами, амфибиями и другим водным транспортом, могут уже готовиться к сдаче экзамена.

«В помещение комиссии будет отдельных вход, одновременно там смогут находиться не более 10 человек», - рассказал пресс-службе ведомства руководитель Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий. – «Будет соблюдаться дистанция не менее 1,5 метров и применение средств индивидуальной защиты. Граждане должны иметь маски и перчатки и на практическом экзаменационном этапе».

Будет два этапа аттестации – теория и практика. Первый в Иркутске можно сдавать по средам, четвергам и субботам, второй по пятницам и субботам. В остальных районах области – по заявкам. Напомним, что удостоверение судоводителя действительно 10 лет.

КОНКРЕТНО

Подробности работы аттестационной комиссии судоводителей можно уточнить здесь: 8 (3952) 453-218 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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