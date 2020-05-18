2020-05-18T07:15:56+03:00
Общество

Больные коронавирусом появились в Катангском районе

На север болезнь привезли контактные
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Больные коронавирусом появились в Катангском районе.Больные коронавирусом появились в Катангском районе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Охваченным коронавирусом районов в Иркутской области все больше. Теперь в число заболевших включился дальний Катангский район. Здесь 18 мая отмечены первые заболевшие - два местных жителя. Заразились они от кого-то из больных в регионе.

Конечно, сейчас оба жителя Катанги находятся в больнице. А возникший на далеком севере очаг инфекции медики должны локализовать в кратчайшие сроки, чтобы болезнь не добралась до дальних поселков и стоянок эвенков-оленеводов. Иначе помочь дальнему северу справиться с инфекцией будет непросто.

При этом больше всего случаев коронавируса 18 мая по-прежнему фиксируется в Иркутске - 356. У вахтовиков Усть-Кута продолжается рост числа больных - уже 149. На третьей позиции традиционно держится Иркутский район - 60 случаев коронавируса.

Напомним, что в регионе продолжается режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого есть хронические болезни, которые усугубляет коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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