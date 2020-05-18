Депутаты ЗС настаивают на расширении перечня сфер бизнеса, которые получат поддержку в Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T08:10:05+03:00

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Депутаты Заксобрания не стали рассматривать на внеочередной 30-й сессии законопроекты, внесенные членами фракции КПРФ. Такое решение было принято потому, что на рассмотрении в ЗС находятся проекты законов, направленные на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии, и являющиеся альтернативными по отношению к законопроектам, включенным в повестку.

В соответствии с регламентом по альтернативным законопроектам проводится рейтинговое голосование, поскольку принят может быть только один из них. Соответственно, такие проекты законов должны рассматриваться одновременно. Вместе с тем альтернативные проекты не были включены в повестку внеочередной сессии.

Один из законопроектов предлагает предоставление льготы по налогу на транспорт предприятиям, занимающимся перевозками, второй - льготу по налогу на имущество, в частности, для туристической отрасли, третий - уменьшение ставки по налогам, уплачиваемым по упрощенной налоговой системе.

Депутаты фракции КПРФ, выступая на сессии, настаивали на рассмотрении вопросов. Председатель Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул, что на федеральном уровне принято решение об отсрочке уплаты налогов на полгода, в связи с чем рассмотрение законопроектов о предоставлении налоговых льгот для бизнеса может пройти в плановом режиме для выработки наиболее взвешенного решения.

- С учетом того, что федеральный законодатель отсрочил выплаты налогов до октября-ноября, срочности нет, - сказал спикер. - Идет нормальная планомерная работа в рабочих группах, одна из которых занимается налоговыми льготами по областным налогам, вторая – по муниципальным.

Вице-спикер Лариса Егорова подчеркнула, что очередная сессия, на которой планируется рассмотреть законопроекты о поддержки малого и среднего предпринимательства пройдет 20 мая. В связи с чем непонятна спешка, в которой фракция КПРФ предлагает принять внесенные ими законопроекты.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова напомнила, что на площадке областного парламента организована рабочая группа, которая ведет работу над всеми законопроектами о налоговых льготах для предпринимателей, чтобы выбрать наиболее оптимальное и эффективное решение.

Она также отметила, что законопроекты, внесенные депутатами от фракции КПРФ, охватывают узкий круг получателей помощи. В то время как альтернативные законопроекты, внесенные депутатами других фракций – «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и группы «Гражданская платформа» - охватывают все отрасли, включенные в перечень пострадавших. Кроме того, рассматривается предложение предпринимателей о расширении этого перечня на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU