2020-05-18T12:13:15+03:00
Общество

Водители, работающие в обсерваторах Иркутской области, получат доплату

Им дополнительно выплатят 10 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Водители, работающие в обсерваторах Иркутской области , получат доплатуВодители, работающие в обсерваторах Иркутской области , получат доплатуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Водители, обеспечивающие работу обсерваторов Иркутской области, получат доплату в 10 тысяч рублей. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на заседании оперштаба. Это и понятно. Каждый день за рулем они доставляют в места изоляции пассажиров, среди которых много больных коронавирусом. Доставляют продукты, необходимые вещи. Все это требует от шоферов особой осмотрительности. Основной темой для обсуждения на оперштабе стали дополнительные выплаты сотрудникам медицинских учреждений за работу с коронавирусными больными.

- За вчерашний день были произведены все перерасчеты согласно новому постановлению Правительства России, в котором убрана фраза «за фактически отработанное время». Все, кто работал в апреле с больными коронавирусной инфекцией, должны в полном объеме сегодня до конца дня получить заработную плату, - подчеркнул Игорь Кобзев, говоря о выплатах из федерального бюджета.

Однако есть категории персонала, которые не входят в федеральный перечень по доплатам. Это довольно большое количество людей, обеспечивающее бесперебойную работу больниц и обсерваторов. Им будут доплаты из областной казны. Уже 18 июня должны поступить списки на эти доплаты. Деньги сотрудникам деньги будут перечислены до вечера 19 мая. .

- Обращаю внимание, что впереди - выплаты за май. Ситуация, когда люди вынуждены доказывать свое право на доплату, недопустима, - сказал Игорь Кобзев.

С сотрудниками будет проведена работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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