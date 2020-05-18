Число заболевших вахтовиков за сутки увеличилось еще на 39 в Иркутской области

18 Май 2020 2020-05-18T13:17:14+03:00

Все они приехали из других регионов

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Число заболевших коронавирусом вахтовиков в Иркутской области по данным на 18 мая уже 180 человек. Все перемещения работающих вахтовым методом в регионе сейчас запрещены. Действовать запрет будет до 28 мая. Об этом власти Приангарья напоминают тем, кто привлекает сотрудников из других регионов.

«Это наша общая ответственность. Тем более сейчас, когда регион начал постепенно выходить из режима самоизоляции. Трудоустраивайте местных жителей», - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. – «Если требуются дефицитные специалисты, их, конечно, можно привлекать со стороны, но с соблюдением всех требований безопасности».

Также правительство напомнило, что с 20 мая в Иркутской области начнет действовать обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты нужно будет в общественных местах и транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU