18 Май 2020 2020-05-18T13:39:01+03:00

Штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса придется платить всем, кто покинет здание

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Штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса предстоит выплатить всем, кто нарушит режим и самовольно покинет здание обсервации. По данным на 18 мая такое наказание, возможно, понесут 9 человек. Именно такое количество самовольно покинуло обсерваторы в Приангарье.

«Дела переданы в судебные инстанции», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Нарушителей законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ждет наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей».

Сейчас в регионе развернуто 11 обсерваторов. В них изолированы 402 человека. Всего же с 1 апреля через них прошли 2146 граждан, приехавших их других стран или областей России, где на тот момент была неблагополучная ситуация по коронавирусу. По данным оперативного штаба по коронавирусу на 18 мая, у 57 человек из этого числа был обнаружен COVID-19.

Стоит напомнить, что за людьми, которые самоизолируются в стенах своих домов, следят полицейские. Здесь также не обошлось без нарушений: 64 человека нарушили режим самоизоляции. Пять случаев уже рассмотрены в суде. Нарушителям назначили наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.

Чтобы не платить штраф за уход из обсерватора в Иркутске во время коронавируса, нужно соблюдать установленный режим. Здания обсервации покидать нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU