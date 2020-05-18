Осужденный, сидя в ангарской колонии, обманывал автовладельцев на «продаже» машин

18 Май 2020 2020-05-18T15:43:04+03:00

В Иркутской области прокуратура направила в суд уголовное дело за хищение у автовладельцев более 2,2 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сразу по нескольким статьям ждет наказание 29-летнего мужчину, который уже отбывает срок в колонии. Сидя за решеткой, он вместе с соучастниками совершил 18 преступлений - мошенничество, кражи, незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, а также неправомерный доступ к компьютерной информации. Среди потерпевших жители Санкт-Петербурга, Калмыкии, Владимирской, Омской, и Иркутской областей.

Сиделец звонил владельцам дорогих автомобилей. И предлагал купить их машину, уточняя, что лично на сделке присутствовать не может.

- Использовал людей или организации, занимающиеся выкупом машин. Ключевым условием сделки являлась перевод денег на банковскую карту, а в процессе переговоров добивался того, что деньги переводились не на счет продавца, а на карту злоумышленника, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Подельниками «на свободе» были 31-летняя сестра обвиняемого и его 41-летний знакомый. Они находили подходящие объявления на сайтах купли-продажи авто, а также оказывали услуги "посредников".

Кроме этого, под видом покупателей преступники получали персональные данные владельцев элитных автомобилей, узнавали номера их банковских карт и телефонов, после чего обращались к операторам сотовой связи и обманным путем организовывали перевыпуск сим-карт. А далее подключались к онлайн-банку потерпевших и снимали со счетов деньги.

В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 2,2 млн рублей. Уголовное дело передано в Ангарский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU